Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel e unul dintre miile de romani din diaspora care au incercat sa voteze prin corespondența, dar plicurile lor nu au ajuns la destinație. Ca sa poata vota la alegerile parlamentare, a avut de condus aproape o ora jumatate pana la cea mai apropiata secție de votare.Stabilit de 12 ani in Grecia,…

- Doi militari de la Academia Forțelor terestre de la Sibiu, de 40, respectiv 46 de ani, au fost rapuși de COVID, la o zi distanța, iar apropiații sunt șocați. Cei doi iși verificau sanatatea, așa cum prevad regulile profesiei, și erau in plina putere cand s-au infectat. Moartea lor este inca o dovada…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale vineri, 27 noiembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activitați economice autorizate.…

- "Romania are in prezent un total de circa 8,5 milioane locuinte, din care sunt locuite aproximativ 7,5 milioane. Dintre acestea, circa 4,2 milioane sunt locuinte individuale, iar circa 2,7 milioane de locuinte sunt apartamente amplasate in blocuri de locuit (condominiu). Doar 5% dintre apartamente sunt…

- Cozi interminabile la o secție de vot din București. Zeci de moldoveni așteapta sa-și exercite votul pentru candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova. Imaginile au fost trimise pe adresa redacției de o tanara aflata in acest moment la secția respectiva de vot.

- A alege cum sa-ți educi copilul este una dintre cele mai importante alegeri pe care le poate face un parinte. Este o alegere de baza, mai ales ca in ziua de azi poți alege dintre școala de stat și cea privata, precum scoala Teddybar . Desigur, exista multe școli publice care fac o treaba excelenta in…

- 2 ore, acesta este timpul, rezonabil, de așteptare a unei ambulanțe la o urgența in Iași. O astfel de situație ar fi incalificabila intr-un oraș cu autoritați pentru care viața oamenilor conteaza. In condiții normale. La cum se prezinta situația la Serviciul Județean de Ambulanța Iași, 2 ore este un…

- Nicușor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS la alegerile locale din București, a votat duminica dimineața, venind la secția de votare cu soția și fetița. El a spus ca a votat „cu sete” și i-a invitat pe bucureșteni la vot, ca sa aleaga intre „decența și superficilitate fudula”.