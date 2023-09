Stiri pe aceeasi tema

- Decretul nr. 14105 semnat recent de președintele SUA denatureaza intenționat activitațile transnaționale normale de finanțare și funcționare a companiilor chineze, interzice și cenzureaza in mod discriminatoriu investițiile americane in China. Este un gest tipic unui guvern care intervine in activitați…

- Preturile petrolului au atins noi varfuri miercuri, iar indicele de referinta global Brent a urcat la cel mai ridicat nivel din ianuarie, dupa o reducere puternica a stocurilor de combustibil din SUA si o oferta mai restransa din cauza reducerilor productiei din Arabia Saudita si Rusia, care au compensat…

- Cotele companiilor de tehnologie din China au scazut dupa ce autoritatea de reglementare a spațiului cibernetic din aceasta țara a recomandat limitarea utilizarii smartphone-urilor pentru copiii sub 18 ani, informeaza BBC.

- Ministerul chinez de Externe nu poate deocamdata sa comenteze in detaliu informațiile privind vizita președintelui rus Vladimir Putin in China in octombrie 2023. Acest lucru a fost declarat joi, in cadrul unui briefing, de catre reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe. La 25 iulie,…

- Conform informațiilor furnizate de Bloomberg News, Grupul american Apple a solicitat furnizorilor sa produca aproximativ 85 de milioane de telefoane iPhone 15 in cursul acestui an, o cifra comparabila cu cea din anul trecut. Impactul evoluției afacerilor Apple, cea mai valoroasa companie din lume, are…

- Nici nu a aparut iPhone 15 inca si deja avem zvonuri despre iPhone 16. Intai am aflat ca iPhone 16 Pro Max va face saltul la o diagonala de 6.9 inch, iar acum descoperim ca acelasi model XXL va avea o camera periscop „Super Telephoto”. iPhone 16 Pro Max e asteptat sa debuteze in septembrie 2024 si pana…

- Guvernul din Palau*, din Pacific, a cerut Statelor Unite sa-și intensifice patrulele in apele sale, in urma recentei infiltrari a navelor chineze in zona sa economica exclusiva.Palau a observat nave chineze in apele sale luna trecuta, o nava inspectand aparent o zona din apropierea cablurilor submarine…

- Autoritațile americane ar trebui sa inceteze imediat impunerea restricțiilor impotriva companiilor din China fara niciun motiv. Despre acest lucru a anunțat miercuri Ministerul Comerțului din Republica Populara Chineza, comentind adaugarea de catre Departamentul de Comerț al SUA a intreprinderilor chineze…