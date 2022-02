Stiri pe aceeasi tema

- Mateusz Morawiecki, premierul polonez, a solicitat, intr-un interviu acordat cotidianului regional francez Ouest-France o dublare a cheltuielilor de aparare in Europa, spunand ca urmatoarea ținta a Rusiei ar putea fi orice țara de pe flancul estic al NATO, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Trebuie…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat, joi seara, sanctiuni „severe” impotriva Rusiei. „Putin este agresorul. Putin a ales acest razboi, iar, acum, el si tara sa vor suporta consecintele”, a afirmat Biden, conform CNN. Liderul de la Casa Alba a condamnat vehement atacul Rusiei asupra…

- Catalin Drula, președintele USR, a transmis joi dimineața un mesaj de susținere a poporului ucrainean in contextul agresiunii armate la care a supus de joi dimineața. „Alaturi de Ucraina. Pentru libertate in Europa. Vladimir Putin a inceput in aceasta noapte un razboi nelegitim și crud. Este o agresiune…

- In timp ce toata lumea il amenința pe Vladimir Putin cu sancțiuni de ordin economic, președintele rus acționeaza deja: a interzis din februarie exportul de ingrașaminte chimice cu azot, o mișcare care va afecta fermierii din intreaga Europa și nu numai, iar care vor fi consecințe nici nu este greu de…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat marti reporterilor ca SUA considera ca Rusia ar putea efectua un atac asupra Ucrainei „in orice moment”, subliniind caracterul imediat al amenintarii. „Parerea noastra este ca aceasta este o situatie extrem de periculoasa. Ne aflam acum intr-o…

- Fondurile alocate de Uniunea Europeana pentru consolidarea statului de drept în Balcanii de Vest au avut „un impact redus asupra reformelor fundamentale”, arata un raport publicat luni de Curtea de Conturi Europeana (CCE), citeaza DPA și Agerpres.„Sprijinul UE pentru…

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anuntat luni ca a arestat un agent de informatii militar rus care planuia atacuri in portul ucrainean Odessa, de la Marea Neagra, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres . „Sarcina sa principala era de a perturba situatia politica in regiunea Odessa…

- B1 TV va difuza duminica, de la ora 15.30, documentarul „Ucraina si Rusia, razboi in Europa”, in premiera in Romania In contextul escaladarii conflictului ce se desfașoara la doar cateva sute de kilometri de granița Romaniei, B1 TV va difuza in aceasta duminica, de la ora 15:30, documentarul UCRAINA…