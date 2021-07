Posibil caz de răpire, surprins într-un autobuz din Brăila. Polițiștii efectuează verificări Un posibil caz de rapire intr-un autobuz din municipiul Braila a fost semnalat pe rețelele de socializare. Un clip video surprinde o fetita care plange si se zbate cu disperare in bratele unui barbat. Poliția a fost sesizata și efectueaza verificari: „Va informam ca duminica, in jurul orei 22,00, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, intr-un autobuz destinat transportului in comun, care circula pe raza municipiului, ar fi fost un barbat brunet care tinea in brate un minor care plangea si incerca sa se smulga din bratele barbatului. In prezent, politistii efectueaza verificari pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Se pare ca fetița și prietenul mamei sale au urcat intr-un autobuz, iar mama in altul, și de aici a pornit isteria in spațiul public, nefind vorba despre o rapire, cum s-a banuit inițial. Poliția Braila ar fi luat legatura cu mama minorei, asigurandu-se ca aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni.

