Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Porumboiu crede ca Guvernul nu va putea imbunatati colectarea taxelor la bugetul de stat in conditiile in care mentine in teritoriu sefi ai ANAF cu o vechime de 20 sau 25 de ani, care „s-au obisnuit cu toate relele de pe lume”. ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa…

- Fost mare arbitru, ajuns mare fermier, critica masurile lui Ciolacu: Domnul prim-ministru face pe croitorasul cel viteaz-taie, taie, taie!Adrian Porumboiu, om de afaceri cu investitii in domeniul agricol, sustine ca eliminarea facilitatilor pentru angajatii din constructii si din agricultura va provoca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la ministerul Transporturilor, ca nu și-a dorit ca dupa cateva luni de cand a preluat funcția sa modifice Codul Fiscal, dar nici nu vrea sa blocheze absorbția fondurilor europene prin neadoptarea masurilor fiscal-bugetare care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca in prezent mai sunt internati 13 pompieri raniti in explozia de la Crevedia, adaugand totodata ca peste o saptamana 90% dintre acestia vor fi acasa."Mai sunt, acum am vorbit cu domnul ministru, mai sunt sase internati in Romania, sapte in strainatate,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca pensiile vor crește anul viitor, avand in vedere ca exista o lege in vigoare care trebuie respectata. „Nu trebuie sa o anunțe nici Boloș, nici Ciolacu, nici nimeni”, a spus premierul. Premierul a mai spus ca iși dorește ca pensiile sa se majoreze diferențiat.„Este…

- Patronii romani cauta tot mai mulți angajați straini. Anul trecut, firmele romanești au angajat 100.000 de lucratori straini și au atins astfel contingentul maxim stabilit de catre Guvern. Anul acesta, alte 140.

- Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul prim-ministru PSD Victor Ponta, care a demisionat in urma tragediei din Colectiv. Fostul președinte al PSD a cochetat cu AUR, in ultimul an, și declara, in februarie, dupa o intalnire cu George Simion, ca este „deschis sa sprijine, pe zona…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi ca, in urma controlului efectuate in centrele de batrani la nivel național, „exista date și fapte clare care ne obliga pe toți sa luam decizii ferme”. Cele mai multe asemenea cazuri au fost identificate in județele Arad, Giurgiu, Constanța, Maramureș, Hunedoara,…