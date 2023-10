Portul Constanța blocat și de camioanele din Republica Moldova cu grâu din Rusia Fermierii romani sunt disperați din cauza cantitaților foarte mari de grau provenit din Ucraina, fapt pentru care depozitarea graului romanesc in Portul Constanța a devenit aproape imposibila dintr-un motiv mai puțin cunoscut. Decizia conducerii Portului Constanța prin care incepand de astazi, 16 octombrie 2023, accesul camioanelor de transport marfa se face doar pe baza de programare electronica a scos in evidența faptul ca activitatea portuara este extrem de greoaie. Insa, ceea ce nu se spune oficial este ca activitatea portului este in pragul blocarii ca urmare a cerealelor aduse din Ucraina,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

