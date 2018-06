Portughezul Antonio Vitorino, fost ministru al apararii in tara sa si fost comisar european pentru justitie, a fost ales vineri director general al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), post ocupat de SUA de a crearea institutiei in 1951, cu o singura exceptie in anii 1960, informeaza AFP.



"Antonio Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino este noul director general al OIM", a scris pe Twitter organizatia, la finalul unui scrutin care a durat circa cinci ore si in timpul caruia Ken Isaacs, candidatul controversat desemnat de catre presedintele american Donald Trump, a fost…