Portugalia intră de vineri în a doua sa carantină la nivel naţional Portugalia va intra incepand de vineri in a doua carantina la nivel national, pentru a frana raspandirea epidemiei de COVID-19, care a inregistrat miercuri noi recorduri in tara, a anuntat premierul portughez Antonio Costa, informeaza AFP. Noile restrictii sanitare corespund in linii mari celor care au fost deja in vigoare in martie si aprilie, insa de aceasta data scolile vor ramane deschise, a precizat premierul portughez la finalul unei sedinte de guvern extraordinare. Foto: (c) JOSE SENA GOULAO / EPA Portugalia a confirmat pana in prezent cel putin 72 de cazuri de infectare cu mutatia coronavirusului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

