Portugalia: Cel puţin 24 de persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit în populara destinaţie turistică Algarve Cel putin 24 de persoane au fost ranite intr-un incendiu de padure izbucnit in regiunea Algarve, din sudul Portugaliei, au informat mass-media locale, citate de DPA. O femeie de 72 de ani a fost ranita atat de grav incat a fost nevoie de transportarea de urgenta a acesteia cu un elicopter la Lisabona, a relatat luni ziarul Publico. Focul izbucnit in regiunea muntoasa din apropierea orasului Monchique nu este inca sub control, a relatat publicatia, citand serviciile de urgenta. Intr-o regiune extrem de populara in randul turistilor europeni, mai multe locatii au fost evacuate, printre care un complex… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

