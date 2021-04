Portugalia a inaugurat cel mai lung pod pietonal suspendat din lume

Stiri pe aceeasi tema

- La 175 de metri deasupra raului Paiva, cel mai lung pod pietonal suspendat din lume a fost inaugurat joi in nordul Portugaliei, depasind cu 516 metri recordul stabilit in 2017 de pasarela Charles Kuonen in Alpii elvetieni, relateaza AFP. ''Chiar daca constructia podului a fost finalizata la…

- Olanda și Belgia au dat recital in preliminariile Campionatului Mondial. Luxemburg, al treilea stat membru Benelux, a fost aproape de un rezultat important impotriva Portugaliei, dar a cedat in final, scor 1-3. Rezultatele și programul complet al etapei cu numarul 3 din preliminariile pentru Campionatul…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a fost invinsa, duminica, la Tbilisi, scor 28-17, de selectionata Georgiei, intr-un meci din etapa a patra a Rugby Europe Championship. Georgia, prin acest succes, a obtinut si Cupa Antim Ivireanul, trofeu care este pus in joc in meciurile directe dintre cele doua…

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie dramatica in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27 (9-17), sambata, la Lisabona, in a doua runda din Rugby European Championship 2021. Meciul a fost transmis in direct la TVR.

- Antrenorul echipei Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, intentioneaza sa-i interzica mijlocasului Bruno Fernandes sa raspunda convocarii la echipa nationala a Portugaliei, daca jucatorul va fi nevoit sa stea in carantina 10 zile la revenirea in Marea Britanie, informeaza lequipe.fr, potrivit…

- Economia portugheza a inregistrat anul trecut cel mai sever declin din 1936, deoarece atat cererea interna, cat si cea externa au scazut in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), in special in turism, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . PIB-ul Portugaliei s-a contractat cu 7,6% in 2020,…

- Instanta suprema portugheza l-a condamnat pe un barbat sa-i achite fostei sotii 60.782 de euro drept despagubire pentru activitatile casnice pe care ea le-a desfasurat timp de aproape 30 de ani, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. In sentinta anuntata joi, 25 februarie, Tribunalul Superior de…

- Formula 1 doreste sa organizeze un Mare Premiu al Portugaliei la Portimao, pe 2 mai, data prevazuta in calendarul acestui sezon pentru o cursa al carei loc de desfasurare ramane sa fie confirmat, au anuntat promotorul Campionatului Mondial si Federatia Internationala de Automobilism (FIA), citate…