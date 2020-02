Stiri pe aceeasi tema

- O țara intreaga a fost martora vineri seara la evoluția micuței Anastasia Ciobanu, din Bacau, pe scena show-ului de televiziune „Romanii au talent”, de la ProTv. Anastasia a reușit sa electrizeze publicul care s-a incins la dans, dar și juriul. Smiley și Pavel Bartoș au dansat in culise. La final, Andra…

- Anastasia Ciobanu, in varsta de 9 ani, din Bacau, a ridicat sala in picioare la concursul Romanii au talent. Jurații au ramas fara cuvinte in minutele cand Anastasia a cantat și a avut un joc de scena de excepție. Smiley și Pavel Bartoș au dansat in culise. La final, Andra a intrebat-o daca admira vreo…

- Panica la Romanii au talent dupa ce a fost chemata salvarea pentru Florin Calinescu! Se pare ca o concurenta de la Romanii au talent i-a adus problemele juratului care a avut nevoie de intervenția medicilor deoarece avea tensiunea prea mare, aceasta ajungand la 20. Cu toate ca inițial se credea ca…

- Cel mai iubit show de divertisment, Romanii au talent, aduce incepand de vineri, 8 februarie, de la 20:30, sezonul #10suprem, numai la PRO TV. Fiecare vineri seara va scoate la iveala momente nemaiintalnite, care vor ține telespectatorii cu sufletul la gura. Dinamismul show-ului va fi intreținut de…

- Un concurent originar din Ucraina a lasat fara cuvinte spectatorii si juriul de la „Romanii au talent“ cu numarul sau inedit, iar prezentatorii Smiley si Pavel Bartos au fost atat de incantati incat au apasat Golden Buzz-ul si l-au trimis direct in semifinalele show-ului de la Pro TV.

- Un concurent originar din Ucraina a lasat fara cuvinte spectatorii si juriul de la „Romanii au talent“ cu numarul sau inedit, iar prezentatorii Smiley si Pavel Bartos au fost atat de incantati incat au apasat Golden Buzz-ul si l-au trimis direct in semifinalele show-ului de la Pro TV.

- Romanii vor avea parte de momente neașteptate, de talente nemaivazute și de golden buzz-uri memorabile in sezonul 10 din ROMANII AU TALENT. Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre și Florin Calinescu sunt pregatiți sa fie uimiți de diversitatea reprezentațiilor, iar Smiley și Pavel Bartoș vor fi, ca de…

- Sezonul 10 Romanii au talent incepe vineri, 7 februarie, de la 20:30, la PRO TV. Și in acest an, romanii vor avea parte de momente neașteptate, de talente nemaivazute și de golden buzz-uri memorabile. Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre și Florin Calinescu suntpregatiți sa fie uimiți de diversitatea reprezentațiilor,…