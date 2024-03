In astrologie, fiecare zodie are anumite trasaturi și caracteristici care pot fi interpretate in moduri diferite in funcție de contextul și perspectiva astrologului. Cu toate acestea, sa identificam tendințe catre criminalitate pe baza semnului zodiacal al unei persoane este problematic și nu are o baza științifica solida. Iata cateva trasaturi asociate cu fiecare zodie care, in interpretarea astrologica, ar putea fi considerate potențial relevante pentru criminalitate : Berbec (21 martie – 19 aprilie): Increderea in sine și dorința de a fi mereu in prim-plan ale Berbecului ar putea duce la comportamente…