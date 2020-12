Portret de impostor: Teodosie Şpagoveanu Sper ca cititorul sa nu ma banuiasca de populism ieftin cand afirm ca, desi nu sunt nici pe departe „usa de biserica", nici la propriu, nici la figurat, marturisesc Crezul crestin ortodox si recunosc Botezul prin care am fost primit in sanul Bisericii parintilor si strabunilor mei. Am convingerea intima ca treapta suprema la care poate ajunge un muritor este cea a sfinteniei. Sfant nu te nasti, nu devii si nu esti desemnat de nimeni, ci esti ales de Providenta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 13 noiembrie este serbata Ziua Bibliei și este cinstit cel mai mare exeget al ei, Sfantul Ioan Gura de Aur.Ziua Bibliei a fost instituita in 2006 printr-o hotarare a Sfantului Sinod și are ca scop reamintirea datoriei morale si de constiinta de a citi Sfanta Scriptura, avand in…

- A vorbi despre tinerii artiști romani pare un subiect tabu. Tocmai de aceea, ne propunem sa va facem cunoștința cu noua generație de creatori. Astazi, va invitam sa-l descoperiți pe Alexandru Ghencea, ironic fashion designer. Tanar și foarte liniștit, innebunit dupa anii ’80 & pop culture, cu o estetica…

- Pe 8 noiembrie 2020, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, se implinesc 100 de ani de la stramutarea bisericii de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" de la Bosanci la Moara Nica, comuna Moara. Cu prilejul centenarului, slujba va fi savarșita de PS Damaschin ...

- Din cele mai vechi timpuri, preotii au fost prezenti pe campurile de lupta alaturi de ostasii romani. Intre Razboiul de Independenta si Primul Razboi Mondial acest fapt s a materializat prin infiintarea postului de preot militar.Azi, rolul preotului militar este bine definit si reglementat, dar, in…

- Orban, invitat la Digi 24, i-a „felicitat" pe mitropolitul Moldovei si pe „toti preotii care s-au comportat exemplar in aceasta sarbatoare (a Sf Parascheva)" si „au indemnat oamenii la un comportament corect". Dar, „sunt din pacate cazuri de negationisti chiar in sanul bisericii care pur si simplu neaga…

- Mai mulți oameni s-au îngramadit la coada pentru a asista la sfințirea unei biserici din oraș. Jandarmii au dat 4 amenzi a câte 500 de lei și 6 avertismente. Evenimentele religioase, și alte înturniri în aer liber…

- Decizia a fost luata de reprezentantii Bisericii in contextul in care Romania se numara printre primele 7 state pentru care UE si-a exprimat ingrijorarea cu privire la evolutia pandemiei COVID-19, iar la nivelul intregii tari tot mai multe scoli trec in scenariul rosu din cauza cresterii numarului de…

- Un accident de circulație soldat cu ranirea grava a unei persoane s-a produs luni dupa-amiaza pe strada Unirii din Dej. Articolul Dej: Accident in fața bisericii. Femeie lovita de mașina – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .