- In aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, Detașamentul Targu Mureș a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD și un echipaj medical SAJ, in urma producerii a doua accidente rutiere, in localitațile Nazna și Ceuașu de Campie. In ambele evenimente a fost implicat…

- La data de 21 decembrie a.c., in intervalul orar 10⁰⁰-12⁰⁰, polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Reghin au organizat și desfașurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplina in randul participanților la trafic. Ca urmare…

- Comisia de urbanism din cadrul Primariei Cluj a fost aprobat in cursul acestei saptamani un nou parc industrial, reprectiv Parcul Industrial Est ce urmeaza a fi construit in zona Bulevardului Muncii, informeaza media9.ro. Potrivit acestora, un numar de șapte companii au contribuit cu 14 hectare de teren…

- Polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Reghin au identificat și reținut joi, 16 noiembrie, un barbat in varsta de 38 de ani, banuit de comiterea unei fapte de furt calificat. "Din cercetarile polițiștilor a reieșit ca la data de 13 noiembrie, cel in cauza, recomandandu-se reprezentantul…

- Liderul filialei Mures a Aliantei Liberalilor si Democratilor, Dan Dorul Rus, s-a inscris in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) dupa fuziunea ALDE-PNL, motivul invocat fiind acela ca nu se mai regaseste in familia liberala.„Mi-am inceput cariera politica in Partidul Romania Mare – organizatia Reghin.…

- Conducerea Spitalului Municipal "Dr. Eugen Nicoara" Reghin a anunțat, recent, demararea unei campanii de screening gratuit pentru barbați pe durata lunii noiembrie, luna dedicata conștientizarii la nivel mondial a cancerului de prostata. "In luna noiembrie, puteți beneficia de testarea PSA gratuita.…

- Producatorul de tractoare din Reghin IRUM, a fost prezent la targul Indagra 2023 organizat la Romexpo București. Romanii dau dovada de patriotism inclusiv prin susținerea producatorilor romani, a eforturilor depuse de aceștia pentru a duce mai departe tradiția produselor „Made in Romania"! De la produsele…

- Vineri, 13 octombrie, iubitorii de muzica folk sunt așteptați, incepand cu ora 19:00, la un eveniment caritabil marca Asociația pentru Conservarea Diversitații Biologice Focșani, dedicat Biodiversitații și strangerii de fonduri in beneficiul Centrului de Reabilitare a Faunei Salbatice de la Petrești.…