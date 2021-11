Portavionul francez Charles-de-Gaulle a lovit un velier în Mediterana Un accident inedit s-a produs vineri, 12 noiembrie, in jurul orei 7:30, la aproximativ 70 km sud-est de insulele Hyeres, in Var, Franța. Portavionul francez, cu un deplasament de 40.000 de tone a lovit o barca cu panze de doar 10 metri lungime. Catargul velierului s-a rupt in urma coliziunii. Comandantul ambarcațiunii a scapat teafar […] The post Portavionul francez Charles-de-Gaulle a lovit un velier in Mediterana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

