Portarul elveţian Yann Sommer a semnat cu Bayern Munchen Portarul international elvetian Yann Sommer (34 de ani) a semnat un contract cu Bayern Munchen, a anuntat, joi, clubul bavarez. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ministrul Finanțelor se opune compensarii ratelor la banci: 'Ar incuraja… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ministrul Finanțelor se opune compensarii ratelor la banci: 'Ar incuraja…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), a respins joi, la Antena 3, ideea avansata de un coleg social-democrat din Parlament ca statul sa plateasca o parte din ratele datorate bancilor de catre romani, așa cum s-a oferit compensarea de 50 de bani/litru de carburant. Fii la curent cu cele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat in 2022 un numar de 48 contracte finantate din fonduri europene, in valoare de 24 miliarde lei fara TVA, cu 2,07 miliarde lei mai mult (plus 9%) decat in perioada 2017 - 2021, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Fii…

- Grupul Enel si un grup de banci au semnat o facilitate de creditare de 12 miliarde de euro (12,74 miliarde de dolari) pentru a finanta apelurile in marja legate de tranzactiile cu instrumente derivate ale grupului, a anuntat cea mai mare companie de utilitati din Italia, transmite Reuters,citat de…

- Portarul echipei Bayern Munchen, Manuel Neuer, si-a fracturat piciorul drept la schi si nu va mai evolua in acest sezon, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decrete, printre care și legea prin intermediul careia primarul Capitalei și ale primarilor de sector vor primi informari de la SRI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Portarul international elvetian Yvon Mvogo, de la echipa franceza FC Lorient, a parasit terenul de joc in debutul meciului de campionat cu Paris Saint-Germain, fiind victima unui traumatism la genunchiul drept care il face incert pentru Cupa Mondiala din Qatar, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele privind acreditarea ambasadorilor Romaniei in Danemarca si Slovenia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul prin care Angel Tilvar a fost numit in functia de ministru al Apararii Nationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…