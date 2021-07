Volkswagen va renunța la controlul direct asupra Bugatti, deoarece Porsche și Rimac creeaza un JV care va prelua controlul in noua companie care va include Bugatti. In esența, Porsche vrea sa contribuie la poziționarea mai buna a Bugatti pentru un viitor care va include o serie de tehnologii de electrificare. Porsche va deține o participație directa de 45% la JV, in timp ce Rimac ia celelalte 55%. Primul deține, de asemenea, in mod direct o participație de 24% la Rimac. „Combinam experiența Bugatti in domeniul hipercarurilor cu puterea imensa de inovație a Rimac in domeniul mobilitații electrice”,…