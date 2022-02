Porsche se aşteaptă la un alt an cu vânzări record, în pofida deficitului de cipuri ”Cand ma uit la comenzile actuale, sunt increzator pentru 2022. Cresterea vanzarilor ar putea atinge un nivel la fel de ridicat in acest an ca si in 2021”, a declarat Detlev von Platen intr-un interviu acordat revistei germane. Vanzarile marcii Porsche, care face parte din grupul Volkswagen, au crescut cu 11% anul trecut, la 301.915 de automobile, ceea ce ar insemna ca ar putea ajunge la peste 335.000 in acest an daca cresterea va mentine acelasi ritm. Van Platen a spus ca Porsche doreste sa angajeze inca 400 de muncitori. Producatorul auto are o forta de munca de aproape 40.000. Cererea mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

