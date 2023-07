Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden iși incepe astazi vizita de 5 zile in Europa in Marea Britanie. Liderul de la Casa Alba se va intalni cu regele Charles, de la a carui incoronare a lipsit. La Londra au fost luate masuri draconice de securitate.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, referindu-se la noul pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, ca aceasta tara "trebuie sa fie complet izolata cat timp principalele produse de exort ale Rusiei sunt raul si moartea". "Pe statul nostru se concentreaza sperantele mondiale. Si poporul…

- Numerosi romani stabiliti in Marea Britanie au infruntat sambata ploaia mocaneasca intr-un parc din apropierea Londrei si au petrecut cu mici, carnati, kurtos kalacs, papanasi, cozonaci si muzica traditionala incoronarea regelui Charles al III-lea pe care il considera “cel mai mare ambasador al Romaniei…

- In aceste zile o criza alimentara este din ce in ce accentuata in Europa de Vest, mai ales in Marea Britanie. Deși in anumite zone in țara magazinele nu duc lipsa de alimente, se pare ca, cel puțin in zonele importante, s-a ajuns la o adevarata criza de legume, și in speța la lipsa din […] The post…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat lansarea primului satelit spion de recunoastere militara al Phenianului, a carui constructie tocmai a fost finalizata, a relatat miercuri agentia de presa de stat, informeaza Agerpres.

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…

- Coreea de Nord a anunțat vineri ca a testat o noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) cu combustibil solid, Hwasong-18, pentru a „promova radical” capacitatea sa de contraatac nuclear, a relatat presa de stat citata de Reuters.Liderul nord-coreea Kim Jong Un a supervizat testarea noii rachete…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a chemat la cresterea capacitatilor de descurajare ale tarii sale pentru a contracara ceea ce el a numit agresiunea "isterica" din partea Statelor Unite si a Coreei de Sud, a anuntat marti agentia oficiala de presa KCNA, relateaza AFP.