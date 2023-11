Porcii crescuți in gospodarie nu mai pot fi vanduți | ANSVSA, noi norme la Legea porcului Aplicarea Legii porcului vine cu o serie de norme care interzic in totalitate vanzarea porcilor crescuți in gospodariile țaranești, respectiv comercializarea carnii provenita de la aceștia. Mai mult, proprietarii de porci crescuți in gospodarie sunt obligați sa declare animalele la Primarie, in Registrul Agricol. Astfel, in mediul rural, oamenii vor putea crește in gospodarii porci […] Citește Porcii crescuți in gospodarie nu mai pot fi vanduți | ANSVSA, noi norme la Legea porcului in Botosani24.ro .