Porcii au grijă de Aeroportul din Amsterdam. VIDEO O ”patrula” de porci a fost recrutata de aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, pentru a se asigura ca pasarile nu pun in pericol siguranța zborurilor, relateaza BBC . Porcii au menirea de a ține gaștele sau alte pasari de la fermele din zona departe de pistele aeoroportului. Animalele mananca resturile de pe campurile unde se cultiva sfecla, resturi care ar putea constitui o atracție pentru pasari. Echipa de 20 de suine face parte dintr-un set de masuri dispuse de administrația aeroportului Schiphol pentru a reduce riscurile de siguranța a zborului, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ”patrula” de porci a fost recrutata de aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, pentru a se asigura ca pasarile nu pun în pericol siguranța zborurilor, relateaza BBC. Porcii au menirea de a ține gâștele sau alte pasari de la fermele…

- Nu mai puțin de 20 de porci au fost recrutați de membri ai aeroportului Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, pentru a reduce numarul de ciocniri ale avioanelor de pasari și a ține gaștele departe de terenurile agricole intre piste, relateaza BBC . Porcii au fost aduși…

- Monitorizare. Siguranta. Grija. Acestea sunt principiile care definesc conceptul Senior 24, intreprindere sociala care isi propune sa vina in ajutorul comunitatii brasovene cu un concept / model nou de ingrijire a persoanelor in varsta. Important pentru noi este ca seniorul sa se simta independent,…

- Actuala generație Mazda CX-5 (a doua) a debutat in 2016, cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles. In prezent, SUV-ul reprezinta 21% din vanzarile anuale ale marcii nipone in Europa. Pentru a pastra viu interesul clienților, CX-5 a primit acum un facelift. Noutațile estetice sunt destul de minore…

- Bursa de valori de la Amsterdam a devansat-o pe cea de la Londra in iulie si august, devenind cel mai important centru european de tranzactionare a actiunilor, in condițiile in care in care Brexitul a fortat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platforme din interiorul blocului comunitar.…

- Sub titlul „Neputinta europeana in Afganistan”, publicația spaniola Diario de Noticias publica un articol de opinie potrivit caruia „Ceea ce se intampla in Afganistan este, in primul rand, o problema a afganilor provocata de americani, care ar putea determina valoarea lor ca putere globala. „Dar este,…

- ”Compania TAROM va informeaza ca in cursul zilei de astazi, miercuri, 4 august 2021, zborul programat Amsterdam AMS – Bucuresti OTP RO362, avand la bord 76 de pasageri, a avut o situatie de incapacitare a unui membru de echipaj. Aeronava Boeing 737-800NG YR-BGL a decolat de la Amsterdam, iar cu putin…

- Tanarul olandez de 18 ani, care a devenit saptamana aceasta cel mai tanar calator spațial, l-a surprins pe miliardarul Jeff Bezos in timpul zborului, spunand ca nu a comandat niciodata nimic de pe Amazon, relateaza Hotnews , care citeaza Reuters. Oliver Daemen l-a acompania pe Bezos, pe fratele acestuia…