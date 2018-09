POR 2014-2020: fonduri europene pentru achiziţia de ambulanţe noi In perioada 09.07.2018 - 31.08.2018, a fost deschis apelul POR/2018/8/8.1/8.2/1 dedicat achizitionarii ambulantelor si echipamentelor aferente acestora, in vederea cresterii capacitatii de reactie si raspuns in cazul situatiilor de urgenta si dezastrelor colective. Aceste echipamente vor permite evaluarea, primul-ajutor calificat, acordarea asistentei medicale si transportul pacientilor atat prin modernizarea infrastructurii existente a sistemului integrat de urgenta, cat si prin dezvoltarea de noi structuri in cadrul acestuia. La sfarsitul lunii august 2018, au fost depuse cele 7 proiecte regionale,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

