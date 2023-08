Populația României a crescut pe baza imigranților Populația Romaniei a crescut pe baza imigranților care au venit in țara pentru gasirea locurilor de munca, a precizat miercuri Institutul Național de Statistica. Numarul imigrantilor a fost mai mare decat cel al romanilor care au parasit țara cu circa 85.000 de persoane. In cursul anului 2022, barbatii sunt majoritari in randul emigranților (50,2%). Și […] The post Populația Romaniei a crescut pe baza imigranților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

