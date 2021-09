Popularitatea lui Jair Bolsonaro a atins cel mai scăzut nivel ​Popularitatea presedintelui Jair Bolsonaro a atins cel mai scazut nivel din cei aproape trei ani de mandat, ajungând la 22%, potrivit rezultatelor unui sondaj al institutului Datafolha, date publicitatii joi, transmite AFP citta de Agerpres.



Astfel, doar 22% din cei chestionati considera activitatea presedintelui de extrema dreapta drept buna sau foarte buna, fata de 24% în luna iulie, potrivit acestui prim sondaj publicat dupa manifestatiile de amploare din 7 septembrie, încurajate de presedintele Bolsonaro, care a dorit sa îsi mobilizeze sustinatorii.



Procentul…

