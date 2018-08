Popularitatea lui Emmanuel Macron este in puternica scadere (-5%) la inceputul lunii august, potrivit unui sondaj YouGov realizat in plin scandal Benalla si dat publicitatii joi. Avand 27% aprecieri pozitive ale actiunilor sale, seful statului se afla in acest barometru la cel mai scazut nivel de la instalarea sa in functie si 62% (+3) dintre francezii participanti la sondaj ii apreciaza negativ activitatea,potrivit Rador care citeaza Le Point .