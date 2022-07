Stiri pe aceeasi tema

- Conturile de Revolut pot fi supuse popririi, a decis justiția din Romania. Instanta a luat aceasta decizie in doua dosare ale unor clienți care au datorii la alte instituții bancare, potrivit fanatik.ro. Cele doua hotarari reprezinta o premiera in țara noastra si se vor putea aplica tuturor celor…

- Politistii Birgazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara si procurorii DIICOT au pus in executare trei mandate de perchezitii la persoane suspecte ca au facut operatiuni financiare in mod fraudulos, timp de 11 ani. Vizata este o angajata a unei banci din Timisoara. Prejudiciul este…

- Britanicul Peter Brook, maestru legendar al teatrului si unul dintre cei mai influenti regizori din secolul al XX-lea, a decedat sambata la varsta de 97 de ani, a transmis duminica AFP, citand surse din anturajul artistului, relateaza Agerpres. Nascut in Marea Britanie, Peter Brook si-a desfasurat o…

- O patrime din sumele de bani, depuse pe conturile trezoreriale ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale a CNA, provin din contrabanda, depistata de Serviciul Vamal. Din 91 de milioane de lei, care se afla la moment pe conturile Agenției, 23 de milioane de lei sint mijloacele financiare nedeclarate…

- Dupa doi ani de pandemie și cu un razboi in desfașurare la granița, intreprinderile mici și mijlocii din Romania se confrunta cu provocarea de a traversa o noua perioada de incertitudine. Platforma de fintech Omnicredit, unul dintre puținii jucatori de pe piața care ofera servicii de factoring și scontare…

- Deficitul global de competente in domeniul securitatii cibernetice este, in prezent, de 2,7 milioane de angajati, dintre care aproape 200.000 in Europa, reiese dintr-un studiu intocmit de The International Information System Security Certification Consortium (ISC), citat de blogul din Romania al producatorului…

- Primaria Capitalei propune sa-i plateasca afaceristului Costica Constanda esalonat rate lunare, deoarece nu poate achita deodata cele 120 de milioane de euro datorate, suma principala fiind de 75 de milioane de euro, iar restul dobanzi penalizatoare, a informat, miercuri, primarul general al Capitalei,…

- Procesul a pornit dupa ce instituția a fost obligata sa plateasca 15 milioane de lei dupa ce a achiziționat mai multe troleibuze. S-a conformat, a platit suma și iata ca a avut caștig de cauza, fiind, practic, prima primarie din Romania care castiga un proces cu ANAF. „Suntem prima primarie din Romana…