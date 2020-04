Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat luni seara, la Realitatea Plus, ca hotelierii romani ar putea beneficia de un pachet de sprijin din partea statului, scrie Agerpres.”Dorim sa neimplicam ca stat in recuperarea sau reprogramarea vacantelor turistilor romani.Alta parte a industriei turismului…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat vineri ca cea mai potrivita varianta ar ar fi ca turistii care si-au platit vacante in avans sa negocieze cu agentia de turism pentru a-si reprograma vacanta intr-o alta perioada, de exemplu la vara sau la finalul anului,…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut joi un apel la romanii care au platit avansuri la agentiile de turism sa nu mearga sa ceara banii inapoi, "pentru ca nu au de unde sa-i dea si risca sa introduca firmele in faliment", cel mai prudent lucru fiind "sa mai astepte sau sa ceara un voucher…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania nu este acolo unde ne dorim sa fie, iar starea economiei inainte de criza nu era niciun secret pentru nimeni, insa Guvernul va veni cu un nou pachet de masuri pentru a ajuta intreprinzatorii si angajatii sa treaca de aceasta perioada.

- Statul Roman va acorda sprijin privind somajul tehnic pentru doua categorii de firme: cele afectate direct de implementarea ordonantei militare, care și-au inchis activitatile si cele cu incasari scazute cu cel putin 25%, potrivit ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.…

- "Suntem in discuții și probabil astazi, dupa sedinta de guvern, va urma primul set de masuri, in prima etapa, cu privire la ajutorarea primelor domenii de activitate lovite de coronavirus, unde cifra de afaceri a scazut foarte mult, și aici ma refer, de exemplu la turism, la HoReCa, la transport,…

- Americanii de la ExxonMobil nu sunt complet hotarati sa vanda participatia de 50% din proiectul offshore de gaze Neptun Deep, a declarat luni seara ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu. El a afirmat ca Exxon tatoneaza piata pentru a vedea daca primesc o oferta destul de buna ca sa vanda.„Exxon…

- Ministrul demis al Economiei, Virgil Popescu, a declarat la Digi 24 ca in primavara ELCEN-ul intra in retehnologizare. Virgil Popescu spune ca a amanat acest lucru pentru ca dorește sa creeze un pachet pentru investitor, in care sa fie inclusa și rețeaua de distribuție a agentului termic. Popescu…