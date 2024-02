Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.100 de lei ar fi platit in plus milioane de familii daca nu am fi plafonat prețurile la energie, gaze și alimentele de baza, afirma premierul Marcel Ciolacu. „Peste 1.100 de lei in fiecare luna! Atat ar fi platit in plus milioane de familii daca nu am fi plafonat prețurile la energie, gaze…

- Guvernul prelungeste cu inca doua luni limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, a anunțat miercuri premierul Marcel Ciolacu, el aratand totodata ca in lipsa acestei masuri, romanii ar fi platit preturi mai mari cu 20%, iar in unele cazuri cu mult peste acest nivel, de nesuportat pentru majoritatea…

- Inflatia din Germania a revenit in luna decembrie, spulberand sperantele ca Banca Centrala Europeana va incepe scaderea dobanzii de politica monetara, scrie FT, conform Mediafax.Inflatia din cea mai mare economie a europeana a atins 3,8% in luna decembrie, fata de 2,3% in noimebrie, pe o baza anuala.…

- Ajutoare de urgența de la Guvern pentru familii din Alba și din țara. Sprijin și dupa incidentul din Harghita. Suma propusa Guvernul acorda ajutoare de urgența, in suma totala de peste 900.000 de lei unor persoane și familii aflate in situație de necesitate dupa incendii, inundații, accidente sau risc…

- “Asa cum am facut in ultimele sedinte, alocam si astazi fonduri catre administratia publica locala. Sunt aproape 300 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind pentru finantarea cheltuielilor legate de institutiile de cultura gestionate local”, ”, a declarat Marcel Ciolacu. El a precizat ca este vorba…

- ”De la 16,8%, la 6,7% ! Aceasta este evolutia inflatiei in ultimul an! Cand am preluat mandatul de premier am promis ca voi lucra impreuna cu BNR astfel incat sa ducem inflatia la o singura cifra pana la sfarsitul anului”, spune Marcel Ciolacu intr-o postare pe Facebook. Premierul arata ca ”INS confirma…

- ”Sume extrem de mari pentru un produs pentru care nu mai exista interes din partea populației” Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Compania Pfizer a dat in judecata statul polonez ca sa iși obțina banii din contractele privind dozele de vaccin anti-COVID-19, a precizat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila,…