Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri ca se ia in considerare impozitarea intregului lanț de pe piața energiei, potrivit Mediafax.

- „Va asigur ca Ministerul Energiei stie ce are de facut. Daca exista acest plafon, e clar ca nimeni nu va plati peste acest plafon. E logic acest lucru, iar taxele si impozitele pe zona de gaze naturale sunt foarte mari pentru depasirea unui anumit pret. Deci ordonanta este in vigoare pana la 31 martie”,…

- Virgil Popescu a declarat dupa ședința de guvern, ca noul act normativ discutat in coaliție referitor la situația din energie ar putea sa prevada impozitarea intregului lanț – producatori, furnizori și intermediari. „Speram sa depașim ținta de 80% de gaz inmagazinat la 1 noiembrie. In aceasta iarna…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- "Romanii nu au de ce se teme ca nu vom avea gaze naturale in aceasta iarna" Foto: Arhiva. Ministerul Energiei lucreaza la planul privind reducerea cu 15% a consumului de gaze, așa cum a cerut Comisia Europeana - a anunțat ministrul de resort dupa ședința de guvern de astazi. …

- „Eu nu am avut intalnire cu Nicusor Dan. Avem discutie permanenta la nivelul directiilor de specialitate”, a declarat Virgil Popescu, intrebat la finalul sedintei de miercuri a Guvernului daca a discutat cu primarul general Nicusor Dan despre furnizarea agentului termic in Capitala. Chestionat daca…

- Nicolae Ciuca a solicitat ca in aceasta actiune de verificare sa fie implicati ANRE si Ministerul Energiei. “Avem in sala presedintele Consiliului Concurentei. Tinand cont de evolutia pretului la energie si in primul rand tinem cont de diferenta dintre pretul mediu ponderat la producator si cel cu…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti nu va duce la o crestere a deficitului bugetar, a declarat, joi, Mihai Diaconu, secretar de stat in Ministerul de Finante, la finalul sedintei de Guvern. „Nu ne asteptam la o crestere a deficitului in baza acestei ordonante. Impactul…