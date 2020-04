Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul bancar este mult mai bine pregatit pentru a face fata situatiei actuale, comparativ cu un deceniu in urma, este capitalizat corespunzator, lichiditatea este destul de buna, iar gradul de indatorare a clientilor este mult mai mic, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…

- ​Firma de tehnologie QUALITANCE, fondata în România, listeaza, începând cu data de 31 martie, obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul de tranzacționare Q22E.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Patru companii listate - Electrica, Antibiotice, TeraPlast si Purcari - au confirmat ca activitatea lor se desfasoara in parametri similari perioadei anterioare, insa au fost implementate masuri suplimentare specifice in contextul pandemiei, informeaza Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la…

- Statul acționar la multe companii listate, nu are nici macar opțiunea de a vota prin corespondența, ci doar fizic, susține Daniela Șerban, președinte al Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România (ARIR), într-o postare pe Facebook.“Vine reprezentantul cu…

- Cu peste 100.000 de angajati si o pondere de circa 7% in PIB, sectorul romanesc de IT a explodat in ultimii ani. Totusi, in piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) nu exista niciun nume important din industria IT, motivul fiind lipsa de...

- Banca Transilvania a obtinut 10 puncte din 10 la evaluarea realizata de Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din România (ARIR) privind comunicarea companiilor listate pe Piata Reglementata.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt relevante, au activitati foarte bine organizate insa nu se cunosc foarte bine, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). "Sunt convinsa ca,…

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) anunta ca Banca Transilvania (BVB: TLV), cel mai mare finantator al economiei romanesti, devine membru asociat al organizatiei, potrivit unui comunicat al bancii. "Ne bucuram ca putem sa impartasim din experienta noastra…