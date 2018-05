”Cand a vazut ca prietenul Liviu are probleme in PSD Traian Basescu i-a 'imprumutat' nișteparlamentari ca sa il ajute sa recaștige controlul”, scrie Victor Ponta pe Facebook. Declarația sa vine dupa ce Gabriela Firea a spus luni seara ca cel puțin sapte parlamentari de la mai multe formatiuni au semnat adeziuni la PSD, in fata presedintelui partidului. Saptamana trecuta, cinci parlamentari social-democrați au anunțat ca au trecut la Pro Romania, formațiunea lui Ponta.