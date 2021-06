La sfarșitul saptamanii trecute, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a fost plecat din țara pentru cateva zile, mai exact in Turcia. Bogdan Aurescu a participat in calitate de vorbitor la Forumul diplomatic de la Antalya-Turcia. Dar cu cine s-a intalnit acolo ministru nostru de Externe? Supriza mare! Cu fostul premier PSD Victor Ponta, care era tot vorbitor ca Aurescu, și nu intamplator cei doi au fost și sunt in relații excelente. In plus, Aurescu și Ponta au cebva in comun și anume mentorul lor, nimeni altul decat Adrian Nastase. Oare ce va spune Iohannis cand va afla ca omul sau…