Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, i-a facut o dedicație muzicala premierului Ludovic Orban și i-a amintit de versurile celor de la Pink Floyd. Ponta și-a facut și un selfie susținand ca il doare capul de la minciunile spuse de Ludovic Orban in fața Parlamentului.Citește și: DEMISIE de rasunet…

- "E un lucru foarte bun sa vorbim despre economie, nu despre buget. Din pacate, nu vorbim despre criza economica care in 2021 va fi mai dura ca cea din 2010. Culmea e ca in 2010-2011 cand domnul Orban era alaturi de mine in USL si criticam masurile Guvernului Basescu acum face exact aceleasi greseli…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a avut un atac foarte dur la adresa prim-ministrului Ludovic Orban, pe care l-a acuzat ca ci alaturi de Guvern au luat masuri prin care distrug economia si pe oamenii din mai multe sectoare economice.

- “Ludovic, lasa copiii sa mearga la scoala”, i-a transmis premierului presedintele Pro România, Victor Ponta, în plenul Camerei Deputaților. "Am un mesaj de la copiii nostri care stau acasa, mi-au spus aminte sa va aduc aminte de Pink Floyd – Leave the kids alone",…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, luni, la Ora premierului, ca premierul Ludovic Orban face aceleasi greseli care au fost realizate in timpul guvernarii PDL și i-a transmis acestuia un mesaj inspirat dintr-o melodie rock a trupei Pink Floyd.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN,…

- Liderul Pro România, Victor Ponta, sugereaza un "blat" la votul de luni la moțiunea de cenzura a PSD, sustinând ca rezultatul a fost negociat deja si ca premierul Ludovic Orban si "gasca" vor ramâne în functii. În replica, liderul PSD, Marcel Ciolacu,…

- Dan Barna a anunțat, duminica, ca parlamentarii USR-PLUS nu vor participa la votul moțiunii. „Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intenționam sa o incurajam in niciun fel”, a scris Dan Barna pe pagina personala…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a declarat, joi, la Romania TV, ca parlamentarii partidului pe care-l conduce vor vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban si, in cazul in care va trece, va sustine varianta unui premier independent politic "care sa nu candideze la alegeri". De asemenea,…