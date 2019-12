Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, dupa ce a votat la Scoala gimnaziala "Maria Rosetti" din Bucuresti, ca a votat ”un candidat bun, în niciun caz nu un rau mai mic si în niciun caz nu contra” unui candidat. "Sa fiu sincer,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca a votat, la scrutinul prezidential de duminica, un candidat bun si nu raul cel mai mic, asa cum s-a votat la alte alegeri in Romania.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia nu este pe fundul…

- Rubrica Libertatea “Cine e tare și cine nu” puncteaza personajele care, in zilele anterioare, ne-au incantat sau ne-au dezamagit. HOT: Boris Becker, fost jucator de tenis Foto / EPA Venit la București ca sa promoveze șahul, Becker a ramas același player in toate sensurile, deși se mișca mai greu zilele…

- A fost deschis un dosar penal dupa accidentul din Capitala, unde brațul unei macarale a cazut peste o mașina și a ranit patru persoane. Verificari in acest caz fac și inspectorii de munca, precum și cei de la ICS și ISCIR, potrivit Mediafax.Vezi si: Victor Ponta, oferta pentru PNL: CONDIȚIA…

- In 2005, portarul Jerzy Dudek a salvat miraculos doua șuturi ale lui Shevchenko, in prelungiri, apoi a scos doua lovituri de departajare in finala Liverpool - AC Milan 3-3. Venit la București pentru cateva ore, fostul jucator polonez a acordat un interviu Gazetei. Doi jurnaliști romani, fani Liverpool,…

- Iulia Curea este la 37 de ani cea mai in forma extrema a momentului din Romania, indiferent ca vorbim de partea stanga sau dreapta. Ea a avut la CSM București evoluții foarte bune in ultima vreme in Liga Campionilor, dar și in Liga Naționala, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta reacționeaza…

- Partidul ADER condus de Neculai Onțanu, fost primar PSD al sectorului 2 din Capitala, a semnat miercuri un acord politic cu Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, pentru sustinerea candidaturii independente a lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, precum si pentru o alianta in Bucuresti…

- Tudor Chirila spune ca este rezervat dupa caderea Guvernului Dancila. El a explicat de ce. ”A cazut guvernul. Multa lume exulta și așteapta vremea reformei. Eu aș fi mai rezervat. De acum inainte PSD va plasa in carca noului guvern rezultatele celei mai incompetente guvernari de dupa revoluție…