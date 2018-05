Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a admis, luni seara, ca isi va asuma presedintia Partidului Pro Romania, insa a precizat ca nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019. El si-a manifestat, intr-o emisiune la Realitatea TV, satisfactia publica fata de decizia de achitare data de judecatorii Inaltei…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis sa amane pentru data de 26 aprilie pronunțarea sentinței in doarul ”Rovinari-Turceni”, in care sunt implicați fostul premier Victor Ponta și fostul senator Dan Șova.

- Sentința in dosarul in care Toni Grebla e judecat pentru trafic de influența. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a programat pentru marti, 27 martie, ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) – Toni Grebla – este judecat pentru mai multe infractiuni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da marti sentinta in dosarul ‘Rovinari – Turceni’, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Decizia magistratilor nu…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…