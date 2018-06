Stiri pe aceeasi tema

- DNA trebuie sa se autosesizeze, iar procurorii trebuie sa deschida un dosar penal in rem. Asta spune Cozmin Gusa despre Fondul Suveran de Investitii, care a fost votat de deputati. Consultantul politic a mai precizat ca cele declarate de Victor Ponta despre acest subiect sunt de o gravitate maxima,…

- Liviu Dragnea a lansat un atac dur fata de cei care au criticat infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, spunand ca nu se poate lua dupa ce spun "sobolanii", facand din nou referire la Victor Ponta. Replica a venit cand jurnalistii l-au pus sa comenteze afirmatia facuta de…

- Liviu Dragnea, prins cu minciuna. Presedintele Camerei Deputatilor a efectuat mai multe vizite oficiale in Israel. Intr-una dintre ele, din iulie 2017, Liviu Dragnea se lauda ca a discutat cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si posibilitatea…

- Dupa ce Parlamentul a adoptat Fondul Suveran de Investitii, Liviu Dragnea a tinut sa sublinieze ca “este unul dintre pilonul importanti ai programului de guvernare” si ca programe similare exista si in alte tari. Cat priveste o anume voce critica, in speta Victor Ponta, seful PSD a avut o pozitie extrem…

- Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va participa la dezvoltarea infrastructurii mari din Romania, la reindustralizarea Romaniei si va contribui serios la cresterea PIB, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. El a afirmat ca nu doreste sa comenteze "ce spun sobolanii",…

- Liviu Dragnea le raspunde celor care critica infiintarea Fondului Suveran de Investitii. Liderul PSD respinge afirmatiile ca in spatele acestei manevre s-ar afla interese israeliene si chiar rusesti."Astea nu-s acuuatii, sunt niste prostii. Nu au niciun fel de baza. Unii colegi care astazi…

- Unul dintre marile proiecte prezentate de Liviu Dragnea in campania electorala din 2016, Fondul Suveran de Investiții este aproape de votul final in Camera Deputaților. Proiectul a trecut de Senat, dar și de Comisia Economica din Camera Deputaților și va ajunge la votul final de, miercuri, din plenul…

- Ludovic Orban a declarat, joi, ca daca serviciile secrete ar fi avut legatura cu sesizarea sa impotriva premierului Dancila, "probabil nu ar fi avut nevoie de mine", afirmatia venind in contextul in care Liviu Dragnea a acuzat implicarea serviciilor secrete in plangerea penala, relateaza Mediafax.