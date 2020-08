Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la B1TV, despre revenirea lui Sorin Grindeanu in PSD pe funcția de prim-vicepreședinte al partidului, ca arata caracterul de om „foarte iertator” comparandu-l cu „victima care sta cu violatorii la masa”. Intrebat ce spune despre caracterul lui Sorin Grindeanu faptul ca s-a intors in partidul care l-a […] The post Ponta despre revenirea lui Grindeanu in PSD: o „victima care sta cu violatorii la masa” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .