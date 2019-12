Stiri pe aceeasi tema

Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca liderul PSD Marcel Ciolacu ar trebui sa ii dea afara din PSD pe toți baronii. "Evident ca acum sunt favoriți.…

Fostul premier Victor Ponta anunța ca Guvernul Orban nu are cum sa plateasca pensiile și salariile majorate conform legislației in vigoare. "Nu au mai…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a fost sesizata cu cererile de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre Guvern si Parlament cu privire la Legea bugetului de stat pe anul 2020, formulate de catre presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor. Guvernul…

- Liderii PSD se reunesc, luni, in ședința CEx, inaintea ca premierul Ludovic Orban sa-și asume raspunderea in Legislativ pe legea bugetului de stat pentru anul viitor. Liderul social-democraților a anunțat ca va sesiza la CCR un conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și Guvern,…

- "Mi se pare o decizie foarte proasta, noi cand am decis sa modificam OUG 51, am decis sa modificam prin lege ordonanța și am ales procedura angajarii raspunderii, pentru ca este o situație care trebuie rezolvata urgent. Foarte mulți copii nu mai pot sa se duca la școala, pentru ca serviciul de transport…

- Biroul Politic National (BPN) al PNL se reuneste, joi, pentru a stabili lista finala a ministrilor care vor face parte din Guvernul Orban. Dupa discutii, lista si Programul de Guvernare urmeaza sa fie depuse la Parlament.Sedinta liberalilor va incepe la ora 13.00. Ulterior, lista cu…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, alaturi de senatorul Adrian Țuțuianu vor merge la negocieri premierul desemnat, Ludovic Orban, de la ora 13.00. PNL poarta in aceste zile negocieri intense pentru a obtine sprijinul pentru Guvernul Orban in Parlament. Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va intalni,…

- Victor Ponta a declarat ca va discuta cu Ludovic Orban cateva condiții pe care le are pentru a susține cabinetul. Totuși, Ponta este se parere ca negocierile de dupa moțiune au inceput prost și ca Orban are șanse mici sa treaca Guvernul prin Parlament. "Trebuia sa inceapa altfel: toate partidele…