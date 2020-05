Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, a ironizat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, obligativitatea privind purtarea masti de protectie. Ponta a mers la pupitru avand masca peste care era amplasata o folie, spunand ca "asa e in Parlament: nu trebuie sa vorbim si nu trebuie sa…

- Aceasta, dupa ce in ultima perioada, doua astfel de demersuri au primit vot majoritar, in Camera Deputaților impotriva ministrului finanțelor, Florin Citu, și in Senat impotriva ministrului agriculturii, Adrian Oros . De aceasta data sunt vizați titularii portofoliilor Educației și Internelor. Prin…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, in unanimitate, proiectul privind executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii si supravegherea prin bratara electronica, initiat de senatorul PNL Alina Gorghiu. S-au inregistrat 305 voturi pentru respingere, iar un deputat nu a votat. Proiectul prevedea…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis cu 5.000 de lei pentru declarațiile referitoare la autonomia Ținutului Secuiesc și Ardealul dat ungurilor, constatand ca acestea constituie discriminare și incalca dreptul la demnitate pe criteriul de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a renunțat la masca de protecție luni, în timpul audierii premierului Ludovic Orban în plenul Camerei Deputaților, pentru ca are deviatie de sept. El spune ca ar fi depistat aceasta afecțiune "cu ocazia leșinului" din conferința de presa…

- Contre dure dupa ce Marcel Ciolacu și Victor Ponta nu au purtat masca luni in Parlament la dezbaterea cu Ludovic Orban. Premierul a afirmat ca cei doi lideri pot fi amendați. Intrebat luni la B1TV daca lideri politici precum Marcel Ciolacu si Victor Ponta pot fi amendati pentru ca nu respecta regulile…

- Președintele are azi consultari cu partidele pentru desemnarea unui premier Presedintele Kalus Iohannis. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se va consulta cu partidele parlamentare, începând…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, marti, ca parlamentarii trebuie sa uite din ce partide fac parte si la sedinta Parlamentului de joi sa voteze investirea Guvernului Citu. Intrebat despre motivarea Curtii Constitutionale la decizia privind existenta unui conflict juridic intre presedinte…