- CS Blejoi – AS FC Pucioasa 1-1 (0-0) Stadion: ”Blejoi”. Marcatori: Lambru (86-11m)/Tilica (80) CS Blejoi: Marinache – Catana, A. Nicolae, Cl. Stoica, Ghinea – R. Enache – Chisi (46 Licsandru), Munteanu, Lambru (cpt), Badea (90+2 Cotolan) – Iancu (77 Dr. Manescu). Antrenor: Razvan Vlad AS FC Pucioasa:…

- Xavi Hernandez a fost prezentat pe stadionul Camp Nou in prezența a peste 10 mii de suporteri. Noul antrenor al Barcelonei a semnat contractul valabil pana in 2024 chiar pe teren, in scandarile fanilor.

- Ograda Verde, microferma ce comercializeaza online carne de pui, curcan și produse derivate de la animale hranite 100% natural, extinde, incepand din aceasta luna, livrarea la nivel național pentru intreg portofoliul de produse. Microferma inființata in 2012 a acoperit pana in prezent zonele București…

- Handbal Junioare 1: CS Activ Prahova Ploiești – SC HC Activ SA Ploiești 35-30 (19-17) George Marin Tripleta meciurilor de handbal feminin programate la Ploiești in tocmai incheiatul sfarșit de saptamana a fost deschisa de meciul junioarelor I ale celor doua cluburi cu nume asemanator, Activ, considerate…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo continua sa impresioneze la varsta de 36 de ani. El a reusit sa fie cel mai rapid jucator de pe teren in meciul Manchester United - West Ham United. Potrivit clubului din Manchester, Ronaldo a atins viteza de 32,51 de kilometri pe ora in acea intalnire,…

- Im aceste zile, Volei Alba Blaj se pregatește pentru sezonul competițional 2021 – 2022 in formula aproape completa. Sub comanda antrenorului principal Stevan Ljubicic se afla 13 jucatoare, singurele absențe fiind Iarina Axinte și Ștefania Cheluța, aflate cu naționala sub 18 ani a Romaniei la Campionatul…

- Acoperirea vaccinala anti-COVID la nivel national Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Acoperirea vaccinala anti-COVID la nivel national din populatia rezidenta eligibila de peste 12 ani este de circa 31% - a declarat în aceasta dimineata…

- Gabi Balint, fostul mare jucator al Stelei, crede ca Edi Iordanescu va confirma la FCSB. De asemenea, Pele l-a criticat din nou pe Gigi Becali și l-a „ințepat” pe MM Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, care va reveni pe banca tehnica la cererea noului antrenor. Edi Iordanescu debuteaza luni…