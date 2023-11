Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu bucurie și recunoștinta citesc de fiecare data raspunsurile pe care le dati tuturor celor care au cate o nedumerire. Am indraznit și eu sa scriu și nadajduiesc la un raspuns mai complex – in ingustimea mea, am cautat unul și nu m-a multumit sau m-a lasat cu și mai multe nedumeriri. Pornesc de la…

- Viitoarea Casa de Cultura a orașului Liteni cu o arhitectura unica in zona incepe sa prinda contur. Primarul Tomița Onisii se afla permanent pe șantier pentru a impulsiona lucrarile. ”Alaturi de investițiile din invațamant, sanatate și investițiile in cultura sunt la fel de necesare pentru comunitatea…

- Spectacol stralucitor (intocmai ca Bijuteriile Coroanei), joi seara, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Suceava, cu prilejul Balului Bobocilor de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava, 2023.Pentru cateva ore, sute de spectatori au pasit intr-o calatorie imaginara, ...

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost implorat de enoriașii dintr-un sat sucevean sa le aduca preotul inapoi. Oamenii i-au scris o scrisoare inaltului prelat in care i-au relatat cat de bine slujea preotul și pe cați localnici i-a scos din pacat. ”Sunt o enoriașa din ….., ……, va scriu…

- Micuța cantareața suceveana, Sara Natalia Tirnoveanu in varsta de doar 9 anișori, a reusit sa aduca acasa, „Trofeul de Aur” al renumitului și celui mai longeviv festival din țara noastra, Festivalul-Concurs „Constelația Necunoscuta”, desfașurat la Casa de Cultura a Sindicatelor „Constantin Tanase” Vaslui,…

- Un enoriaș sucevean bulversat dupa ce citit in mediul online ca Sinodul din Creta a fost declarat ca fiind unul talharesc cere lamuriri de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic. „Sarut mana, Inaltpreasfințite Parinte Calinic, ….. ma numesc și sunt creștin ortodox din comuna ……. De mai…

- N. D. Potrivit reprezentantilor Casei de Cultura ”I.L. Caragiale” Ploiești, in perioada 28 august – 1 septembrie a.c., instituția organizeaza o serie de ateliere interactive dedicate tinerilor. Activitațile menționate vor fi coordonate de catre lectori din cadrul Universitații Populare ”Dimitrie Guști”-…