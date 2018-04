Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a fost anuntat prin 112 de catre un participant la trafic ca pe DN 66, in Defileul Jiului, o caprioara s-a refugiat de lupi sau caini in apele raului Jiu.

- Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, prin Serviciul Unic de Urgența 112 s-a raportat azi, in jurul 18.00, faptul ca o persoana a cazut in raul Sasar, in zona Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” din Baia Mare. Echipajele…

- Pompierii au intervenit luni dimineata, in Ramnicu Valcea, timp de aproximativ doua ore, cu autospeciala de lucru la inaltime, pentru a debloca usa unui apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc, in care se afla incuiat un copil de un an si jumatate, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- 17.40 „In jurul orei 16.55, un barbat care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Fagaras spre Brasov, la km 196, intr-o curba usoara la dreapta, ar fi patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto…

- Militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa acorde ajutor unui conducator auto, care s a ratacit pe camp intre Techirghiol si Movilita. Persoana care a solicitat ajutor a fost localizata prin GPS de catre militarii ISU Dobrigea din dispecerat, pe DJ393. Intervine…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Alerta la pompierii brasoveni. Inspectoratul pentru Situati de Urgenta a fost solicitat sa intervina la un incendiu care a izbucnit la o casa. Doua echipaje de la ISU Brasov si cel de la serviciul de pompieri voluntari intervin la aceasta ora pentru lichidarea incendiului. Din pacate, se pare ca este…