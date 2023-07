Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 iulie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Maliuc au fost sesizati, prin apel 112, in jurul orei 17:00, de catre o femeie, din localitatea Vulturu, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 4 ani a disparut din curtea locuintei.Potrivit IPJ Tulcea, de indata au fost constituite…

- Un barbat de 79 de ani a plecat de la o stana, duminica seara, din zona Voievoda cu intenția de a ajunge la Voina. O ruda care il aștepta sa coboare in zona barajului și care nu a putut sa mai ia legatura cu barbatul a sunat la 112 sa ceara ajutor, in jurul orei […]

- Operațiunea de cautare in Atlanticul de Nord pentru submersibilul disparut in drum spre epava Titanicului se desfașoara in prezent, cu implicarea navelor și avioanelor din SUA și Canada. Contactul cu submersibilul a fost pierdut de peste 24 de ore, ceea ce adauga o urgența suplimentara in eforturile…

- ALERTA in Alba: Barbat de 74 de ani din Bistra, cautat de polițiști și familie dupa ce a DISPARUT de acasa ALERTA in Alba: Barbat de 74 de ani din Bistra, cautat de polițiști și familie dupa ce a DISPARUT de acasa Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Bistra. Persoanele care pot da…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in 16 județe. Alerta de vreme severa este valabila de astazi, de la ora 12.00, pana la noapte, și vizeaza zone din Banat, Crișana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei…

- ANM a emis miercuri o avertizare de tip Cod galben valabila pana la ora 21.00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 13 județe. In Capitala, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data. Miercuri intre orele 12.00 si 23.00, in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Miercuri, 17 mai, in jurul orei 12, polițiștii din Jibou au fost sesizați ca in data de 15 mai 2023, in jurul orei 8, Pop Ioan in varsta de 55 de ani, din localitatea Rona, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Familia a vorbit cu acesta in data de 15 mai. Barbatul le-a spus apropiaților…