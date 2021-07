Stiri pe aceeasi tema

- Dixie Fire, un incendiu uriaș in padurile din nordul Californiei, care nu face decat sa creasca de la mijlocul acestei luni, a devorat deja o zona de vegetație echivalenta cu orașul Chicago. Dimensiunile acestui incendiu și faptul ca isi genereaza de acum propriul climat reprezinta dificultați enorme…

- Peste 3.300 de hectare de vegetatie au fost inghitite de flacari in insula Tenerife, unde traiesc si 4.500 de romani. De trei zile, pompierii se lupta cu un incendiu extrem de puternic, care a izbucnit intr-o zona muntoasa, greu accesibila.

- FOTO VIDEO| INCENDIU DEVASTATOR la Petrești: Pompierii se lupta cu flacarile izbucnite la un adapost de animale Un incendiu a izbucnit in cursul serii de luni, 3 mai, in jurul orei 23:50, in localitatea Petrești, o casa de vacanța fiind cuprinsa de flacari. Potrivit primelor informații, Garda de Intervenție…

- O casa din orașul Dorohoi, județul Botoșani, a ars in noaptea de duminica spre luni intr-un incendiu care a izbucnit din cauza unei țigari ramase aprinse langa materiale combustibile. Potrivit ISU Botoșani, doua persoane, un barbat de 52 ani și o femeie de 64 ani, au ramas fara acoperiș deasupra…