Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in urma ploilor abundente, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina pentru evacuarea apei din curți, subsoluri, demisoluri, pivnițe și curațarea de drumuri/ podețe blocate din cauza alunecarilor de teren in șase localitați, a anunțat vineri, 19 iunie, Biroul de presa…

- Trupul unui barbat a fost gasit spanzurat, duminica dimineața, de pompierii care au intervenit sa stinga incendiul unei locuințe din Chițoc, județul Vaslui, aflata in apropierea locului tragediei, noteaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, la…

- Pompierii militari de la Secția Sarmașu au intervenit vineri seara, la un accident rutier produs in localitatea mureșeana Miheșu de Campie. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Horea” al județului Mureș, o autoutilitara a parasit partea carosabila,…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “General Magheru” al județului Valcea au intervenit ieri la ora 21.08. in localitatea Stroești, sat Stroești pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit. Din primele informații oferite de reprezentanții ISU Valcea,…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 1, in localitatea Iclod. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Avram Iancu”, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Revenim cu detalii!…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 1, in localitatea Iclod. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Avram Iancu”, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Revenim cu detalii!…

- Pompierii militari brașoveni au fost alertați sa intervina la un incendiu care a izbucnit in satul Lovnic, comuna Jibert, str. Principala, nr. 33 . Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja, a precizat ca este vorba despre un incendiu la o…