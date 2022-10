Stiri pe aceeasi tema

- In regiunea Harkov, ucrainenii au gasit 650 de kilograme de explozibili ingropați langa un baraj de acumulare, care alimenteaza cu apa mai multe orașe din zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Pompierii argeseni intervin, marti, in sprijinul a doua persoane cazute intr-o fantana adanca de peste opt metri, in comuna Vladesti, informeaza ISU Arges. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat de 53 de ani a murit miercuri dupa ce a cazut de la 30 de metri inalțime. Acesta executa lucrari de mentenanța la o stație de monitorizare spectre radio. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un barbat de 70 de ani care a cazut duminica in Someșul Mic, in Cluj-Napoca, a fost salvat de pompieri. Acesta a fost luat de ape și dus circa 500 de metri in aval. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Saisprezece pasageri ai unei camionete, printre care copii, au murit in Peru in accidentul vehiculului lor care s-a prabusit intr-o prapastie de 200 de metri, a anuntat duminica politia, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pompierii din județul Mehedinți care au intervenit pentru stingerea incendiilor de vegetație din acest zile au salvat doua broaște țestoase din calea flacarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un pui de lebada a fost salvat, vineri seara, de pompierii din Ialomita dintr-un stavilar de aproximativ patru metri adancime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Pompierii argeseni au intervenit, sambata dimineata, pentru salvarea unei pisici cazute intr-un canal adanc de cativa metri. Animalul a fost adus teafar la suprafata si eliberat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…