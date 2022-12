Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni au intervenit noaptea trecuta la un incendiu care a afectat o casa in localitatea Sanmartin, comuna Chinteni. Din primele informații, nu au fost persoane care sa solicite sprijin medical.„Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un incendiu care a…

- INCENDIU in comuna Ponor. Focul a cuprins o locuința din satul Dupa Deal. Pompierii intervin cu o autospeciala Un incendiu a izbucnit sambata dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, in satul Dupa Deal, comuna Ponor. Din primele informații, focul a cuprins interiorul unei locuințe. Potrivit ISU Alba, Detașamentul…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni, 21 noiembrie, in localitatea Nadașu. Trei anexe gospodarești au fost cuprinse de flacari. Pompierii au intervenit mai bine de trei ore pentru a stinge focul. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea flacarilor…

- INCENDIU la Șpring: Acoperișul unei case, cuprins de flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale INCENDIU la Șpring: Acoperișul unei case, cuprins de flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.30, la o locuința din comuna Șpring. Secția…

- Incendiu la o casa din comuna Șelaru, sat Glogoveanu, str. Bisericii, acționeaza pompierii de la Garda Vișina cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La locul indicat pompierii au constatat ca incendiul se manifesta la o casa nelocuita pe o suprafața de cca. 30 mp și 500 mp vegetație…

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu, in localitatea Sancrai. „Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma…

- Pompierii de la Detasamentul Dorohoi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani au actionat mai bine de trei ore pentru stingerea unui incendiu care a cuprins, vineri, o casa din localitatea Cordareni, au anuntat reprezentantii ISU. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pericol pe strada Aviator Negel din municipiul Targoviște , pompierii au intervenit pentru indepartarea unor elemente de construcție instabile, bucați de tabla care prezinta pericol de cadere de pe acoperișul unui bloc pe str.Aviator Negel, bl.A3. Detașamentul Targoviște a intervenit cu doua autospeciale…