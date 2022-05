Pompier condamnat pentru că a furat un telefon de la un mort Un pompier a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a furat telefonul unui tanar de 20 de ani care a murit intr-un accident. Era municipiul Terracina, Italia, era noaptea de 27 august 2013, cand a avut loc un accident grav de circulație. Cinci tineri, implicați in accident erau raniți foarte serios. Toți au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale și cuvenitele intervenții. Unul dintre ei, Luca Violo de 20 de ani, n-a supraviețuit. Atunci, parinții au vrut, firesc, toate bunurile lui Luca, in idea ca macar ele sa le aminteasca de fiu. Telefonul era printre cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Constanta a decis condamnarea unei femei la inchisoare cu suspendare pentru furt. In actul de sesizare a instantei se arata ca, in luna octombrie 2021, in jurul orei 18:50, aflandu se in incinta magazinului a sustras din incinta hypermarket ului bunuri si produse alimentare in valoare totala…

- Dupa trei ani in care nu s-a mai știut nimic despre el și a fost dat disparut, un baiat autist din California, conform Tgcom24, a fost gasit. Connerjack Oswalt a disparut din casa familiei sale din Clearlake, Statele Unite, pe 28 septembrie 2019. N-a știut nimeni cum și de ce a plecat, daca a facut-o…

- Garda Civila spaniola si politia din Navarra, in nordul Spaniei, au confirmat ca au anihilat cea mai mare plantatie ilegala de canabis din Europa, informeaza joi agentia Xinhua. Plantatia, descoperita intre orasele Artajona si Olite din regiunea Navarra, se intindea pe o suprafata de 67 de hectare si…

- Un tanar de 27 de ani, din localitatea Lopadea Noua, a fost condamnat de catre Judecatoria Aiud la 2 ani si 10 luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce a provocat un accident și a fugit de la locul faptei. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 1 aprilie 2021, in jurul orei 20.00, pe…

- Un adolescent, din judetul Salaj, banuit de furtul unui telefon mobil a fost prins ieri de politistii din Jibou. Telefonul a fost recuperat. La data de 13 martie a.c., ora 16,30, un tanar din Jibou a sesizat Politia despre faptul ca o persoana necunoscuta i-a sustras telefonul mobil, pe care l-a lasat…

- Jussie Smollett, actorul din serialul „Empire”, condamnat in decembrie pentru ca si-a inscenat propria agresiune cu caracter rasist si homofob, a carui victima ar fi fost in 2019 la Chicago, a primit joi 150 de zile de inchisoare, a anuntat presa americana. El va trebui sa plateasca si 120.000 de dolari…

- Aceeasi pedeapsa o primise procurorul si la instanta de fond - Curtea de Apel Constanta, cu deosebirea ca Instanta suprema a inlaturat din sentinta mai multe interdictii pe care le avea magistratul, el avand acum voie sa ocupe o functie intr-o institutie publica.Judecatorii din Constanta au motivat…