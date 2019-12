Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor va vota miercuri punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, pe cale sa devina cel de-al treilea presedinte al SUA pentru care se initiaza o procedura de destituire, a anuntat marti lidera democratilor din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP si Reuters. "Maine, cand ne vom…

- Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor a SUA a votat vineri favorabil cele doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, informeaza Reuters.…

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters. Pe 10 octombrie,…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie in Camera Reprezentanților a Statelor Unite in contextul in care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, relateaza Reuters.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a primit vineri o citatie din partea presedintilor a trei comisii din Camera Reprezentantilor, peentru ca nu le-a pus la dispozitie documente legate de Ucraina, in cadrul anchetei pentru destituirea presedintelui Donald Trump, transmite CNN.

- Comisia pentru informatii din Camera Reprezentantilor il va audia, pe 4 octombrie, cu usile inchise, pe inspectorul general al Comunitatii de informatii din SUA Michael Atkinson, conform informatiilor furnizate de un oficial al Congresului, relateaza Reuters. Aceasta audiere are loc in contextul anchetei…