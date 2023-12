Stiri pe aceeasi tema

- Preotii ne atrag atentia ca este postul Craciunului, așa ca daca doriți sa respectați datinile, trebuie sa va mulțumiți cu fasole, dar fara carnați.In plus, de 1 Decembrie 2022 nu este nici dezlegare la peste, ulei sau vin. Preotii spun ca postul este o jertfa, un dar inaintea lui Dumnezeu, tratament…

- Dr. Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iasi, avertizeaza iesenii sa fie atenti la produsele de peste achizitionate acum, in postul Craciunului, relateaza Ziarul de Iași. Mai ales in contextul imbolnavirilor de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, judetul Vaslui,…

- Postul nu inseamna doar ghiveci de legume sau supe fara carne ori mancare anosta. Sunt o mulțime de rețete delicioase pe care le poți incerca in postul Craciunului. De aceea te invațam cum sa faci cea mai cremoasa fasole batuta de post. Pe langa faptul ca se face super rapid, este o sursa de proteina…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Florin Rosu, afirma ca postul nu este doar o dieta alimentara, ci trebuie sa fie o stare de spirit, de rugaciune si meditatie in care trebuie sa fim mai buni si mai empatici.

- Un roman din zece ține tot postul Craciunului care a inceput ieri, iar un sfert țin post miercurea și vinerea. Mulți dintre ei nu-și permit insa sa manance și sanatos in aceasta perioada, deoarece prețurile legumelor au explodat fața de anii trecuți.

- Astazi, pe data de 15 noiembrie 2023, am intrat in postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an. Pentru aceasta perioada din an este bine sa rostești cateva rugaciuni. Acestea iți vor aduce liniște, sanatate și te vor curața de „cele rele”. Iata ce cuvinte puternice trebuie sa…

- In fiecare an, pe data de 14 noiembrie, credincioșii ortodocși sarbatoresc Lasata Secului pentru postul Craciunului, care are o durata de 40 de zile și se incheie pe 25 decembrie. Preotul dr. Florin Țuscanu vorbește in rubrica „Dreptul la neuitare”, pe care o susține cotidian pe pagina de Facebook,…

- Sambata, 4 noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea mortilor. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta si sub denumirea de Mosii de toamna. De ce facem pomenire mortilor? Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo „adormiti”, termen care are intelesul de stare din care…